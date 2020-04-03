استئناف ضخ مياه الشرب لمنطقتي صافيتا والدريكيش في طرطوس بعد معالجة تسرب المازوت إلى المحطة

استأنفت مؤسسة مياه الشرب في منطقة صافيتا عملية ضخ المياه بعد أن تم إيقافه عصر يوم الثلاثاء الماضي وتم إبلاغ الاهالي عن طريق مراقبي الشبكات والفعاليات بضرورة إفراغ خزاناتهم وتنظيفها وإعادة تعبئتها بمياه نظيفة.

و أكد المهندس نزار جبور مدير عام المؤسسة أنه ومن خلال المراقبة المستمرة للمصادر المائية تم لحظ وجود تسرب بسيط لمادة المازوت داخل محطة مشروع الشماميس الذي تستفيد منه مدينة صافيتا و50 قرية في صافيتا والدريكيش ، وقد تم إيقاف الضخ مباشرة وعلى الفور تم البحث عن سبب التسرب و تمت معالجة الأمر وغسل خطوط الضخ والخزانات الرئيسية مرتين متتاليتين.

وتم تكليف مديري الوحدات الاقتصادية والصيانة والاستثمار بالكشف على المشروع والتأكد من سلامة المياه في خزان المشروع وخزان مدينة صافيتا وخطوط الضخ.. وبناء عليه وبعد التأكد من ان المياه أصبحت سليمة ونظيفة ومطابقة للمواصفات القياسية السورية تم استئناف الضخ مرة أخرى وإيصال المياه إلى منازل المواطنين..