الخارجية الفلسطينية تدين اعتقال الاحتلال وزير شؤون القدس
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي وزير شؤون القدس فادي الهدمي فجر اليوم، مشددة على أن هذا الإجراء يأتي في إطار مخططاتها لتهويد مدينة القدس المحتلة.
ونقلت وكالة “وفا” عن الوزارة قولها في بيان اليوم إن اعتقال الهدمي في هذه الظروف بالذات هو امتداد لإجراءات الاحتلال الهادفة إلى عرقلة الجهود الفلسطينية المبذولة في مواجهة وباء كورونا كما أنه جزء من الاعتقالات التعسفية المتواصلة التي تستهدف الفلسطينيين في القدس المحتلة تنفيذا لصفقة القرن المشؤومة واستكمالاً لمخططات تهويدها وإفراغها من الوجود
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الوزير الهدمي في بلدة الصوانة بمدينة القدس المحتلة.
وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال التضييق عليهم ومداهمة المدن والقرى الفلسطينية وشن حملات اعتقال يومية بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.