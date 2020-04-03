روسيا ترسل فرقاً وأطباء ومعدات إلى صربيا لمكافحة كورونا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أول طائرة من طراز إيل76 تحمل متخصصين عسكريين ومعدات روسية توجهت إلى صربيا للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا.

وذكر تقرير صدر عن الوزارة وفق ما نقلت وكالة “سبوتنيك”أن الطائرة أقلعت من مطار تشكالوفسكي العسكري متوجهة إلى مطار باتاينيتسا شمال غرب العاصمة الصربية بلغراد وعلى متنها مجموعة أطباء عسكريين ومتخصصين في مجال علم الفيروسات والأوبئة مع معدات حديثة للتشخيص الوبائي وإجراءات التطهير.

وصدرت تعليمات بإيعاز من القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية الرئيس فلاديمير بوتين بإنشاء مجموعة جوية لتقديم المساعدة بسرعة إلى صربيا في مكافحة انتشار كورونا من أجل نقل الأفراد والمعدات ومن المقرر تنفيذ 11 رحلة جوية للطائرات والتي ستنقل 87 من الأفراد العسكريين بمن في ذلك الأطباء العسكريون واختصاصيو الفيروسات والمعدات الطبية الخاصة ومعدات الحماية و16 وحدة من المعدات العسكرية.

وأرسلت وزارة الدفاع الروسية الشهر الماضي طائرات عسكرية إلى إيطاليا للمساعدة في مكافحة جائحة فيروس كورونا كما أرسلت موسكو مساعدات إنسانية لإيران لمؤازرتها في مكافحة الوباء.

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