القبض على متعاطيي المخدرات في دمشق

ألقى فرع مكافحة المخدرات بدمشق القبض على تسعة أشخاص من متعاطي المواد المخدرة كان بحوزتهم كيلوغرام من مادة الحشيش وكمية من الحبوب المخدرة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه بناء على المعلومات الواردة إلى فرع مكافحة المخدرات في دمشق عن وجود منزل في محلة “الشاغور” يستخدم مركزاً لترويج المخدرات وبعد مراقبة الأشخاص الذين يترددون إلى المنزل المذكور تمكن فرع المكافحة من إلقاء القبض على تسعة أشخاص فيه أثناء قيامهم بتعاطي المواد المخدرة وتمت مصادرة كمية كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر، إضافة الى كمية من الحبوب المخدرة كانت بحوزتهم.

وبينت الوزارة أن التحقيقات ما زالت مستمرة معهم لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

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