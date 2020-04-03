استقرار أسعار الذهب
استقرت أسعار الذهب من دون تغيير يذكر اليوم من جراء ارتفاع الدولار في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة لاستقاء المزيد من المؤشرات بشأن التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية من دون تغيير عند 1612.58 دولاراً للأوقية بعد أن قفز1.4 بالمئة أمس.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى صعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2225.78 دولاراً للأوقية، بينما نزل البلاتين1.2 بالمئة إلى 718.34 دولاراً للأوقية وتراجعت الفضة 1.3 بالمئة إلى 14.35 دولاراً للأوقية