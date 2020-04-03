روسيا: الكشف عن خلية إرهابية تابعة لتنظيم “داعش”
أعلن مركز العلاقات العامة لهيئة الأمن الاتحادية الروسية عن ضبط خلية سرية تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي تنشط في أراضي روسيا الاتحادية.
وأشار المركز في بيان اليوم إلى أن من بين عناصر الخلية المذكورة أحد سكان إقليم ستافروبول جنوب روسيا وآخر من جمهورية داغستان كانا خططا لهجوم ضد أفراد الشرطة وارتكاب أعمال إرهابية في أماكن مكتظة.
ولفت البيان إلى أن القوات الخاصة التابعة لهيئة الأمن الاتحادية اعتقلت في سير عمليات البحث في مدينة نيفتيكومسك أحد الإرهابيين بينما أبدى الآخر مقاومة وتمت تصفيته من دون وقوع إصابات بين أفراد القوات الأمنية والشرطة والسكان المدنيين.
وتم في مكان الحادثة العثور على تجهيزات ومواد متفجرة كان الإرهابيان يعتزمان استخدامها للحصول على قذيفة متفجرة ذاتية الصنع