آخر تحديث: 2020-04-03 15:28:04
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رئاسة مجلس الوزراء تصدر قراراً بتمديد تعليق الأنشطة الثقافية في المراكز الثقافية ودار الأوبرا وكافة الأنشطة الأخرى التي تترافق مع تجمعات بشرية حتى إشعار آخر

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