رئاسة مجلس الوزراء تصدر قراراً بتمديد تعليق الأنشطة الثقافية في المراكز الثقافية ودار الأوبرا وكافة الأنشطة الأخرى التي تترافق مع تجمعات بشرية حتى إشعار آخر

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الجمعة 10 شعبان 1441 الموافق لـ 03 نيسان 2020
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الخارجية الفلسطينية تدين اعتقال الاحتلال وزير شؤون القدس
روسيا ترسل فرقاً وأطباء ومعدات إلى صربيا لمكافحة كورونا
روسيا: الكشف عن خلية إرهابية تابعة لتنظيم "داعش"
إصابات ووفيات جديدة بكورونا في العالم
بدء تطبيق قرار حظر التجوال يومي الجمعة والسبت من الـ 12 ظهراً حتى الـ 6 صباحاً
استشهاد 3 يمنيين وإصابة امرأة بغارة للعدوان السعودي على صعدة
روسيا تطور اختباراً جديداً للكشف عن كورونا
4 إصابات بكورونا جديدة في إقليم شنغهاي الصيني
بايدن يدعو لـ “تخفيف” العقوبات عن إيران
الاحتلال يعتقل وزير شؤون القدس
نحو 1200 وفاة بكورونا في أسوأ حصيلة يومية بأمريكا
دفاعات اليمن تحبط اعتداء لطيران العدوان
تزايد إصابات كورونا في العالم .. وتحذير من ضيق احتوائه في الشرق الأوسط
كازاخستان: مستعدون لاستضافة اجتماع بصيغة أستانا حول تسوية الأزمة في سورية
أكثر من مليون إصابة و51356 وفاة بكورونا في العالم