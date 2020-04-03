إصابات ووفيات جديدة بكورونا في العالم
سجل عدد من دول العالم مزيدا من الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد وسط استمرار الإجراءات والجهود فى محاولة للحد من انتشار الوباء.
ففي كوريا الجنوبية تم تسجيل 86 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 10062 فيما بلغ عدد الوفيات 174.
أما في المكسيك فقد أعلنت وزارة الصحة الليلة الماضية ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 50 مقارنة مع 37 في اليوم السابق بينما بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة 1510 حالات بزيادة بواقع 132 حالة.
بدورها سجلت تايلاند 103 حالات إصابة جديدة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 1978 والوفيات 190 بعد الاعلان عن أربع حالات وفاة جديدة فيما أعلنت قرغيزستان تسجيل أول حالة وفاة جراء الفيروس في البلاد.
وفي الهند أاعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الإصابات بوباء “كوفيد 19” إلى 2301 إصابة و56 حالة وفاة.