ارتفاع الحرارة وزخات مطرية متفرقة
تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلا مع بقائها ادنى من معدلاتها مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو كافة.
ويتوقع أن يكون الجو ربيعيا غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر وخاصة على المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة وتكون غزيرة ومصحوبة بالرعد محذرة من تشكل الضباب في المناطق الجبلية وبعض المناطق الداخلية في ساعات الصباح الباكر.
وتكون الرياح جنوبية غربية بين معتدلة إلى نشطة مع هبات شديدة تتجاوز سرعتها الـ 600 كم/سا في المناطق الداخلية بينما تتجاوز 80 كم/سا في المناطق والمرتفعات الساحلية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها غداً لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية ويكون الجو صحوا ومشمسا أغلب ساعات النهار ويبدا تأثير رياح جنوبية شرقية دافئة ومغبرة ويتحول الجو إلى سديمي بعد الظهر والمساء وتكون الرياح متقلبة تتحول تدريجيا إلى شرقية بين الخفيفة والمعتدلة فيما تكون الرياح نشطة مع هبات شديدة تتجاوز 70 كم/سا في المناطق والمرتفعات الساحلية ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج يتحول إلى متوسط في عرض البحر ليلا.
درجات الحرارة المتوقعة لأيام ….
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|الجمعة
|السبت
|الأحد
|دمشق
|21-11
|24-14
|27-12
|القنيطرة
|17-7
|22-12
|23-10
|درعا
|22-10
|26-14
|29-13
|السويداء
|18-8
|24-4
|26-10
|حمص
|18-9
|22-14
|26-11
|حماة
|20-11
|24-15
|27-13
|الحسكة
|19-9
|22-9
|24-13
|اللاذقية
|19-14
|22-18
|26-15
|طرطوس
|20-14
|23-19
|28-15
|حلب
|18-7
|20-11
|23-19
|ادلب
|17-8
|20-10
|23-19
|دير الزور
|25-9
|26-9
|28-13