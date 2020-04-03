بايدن يدعو لـ “تخفيف” العقوبات عن إيران

دعا جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية القادمة عن الحزب الديمقراطي إلى “تخفيف” العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران للحد من الصعوبات التي تواجهها طهران في مواجهة فيروس كورونا.

وجاء في بيان صدر عن بايدن الليلة الماضية وفق ما نقلت وكالة فرانس برس: “على الولايات المتحدة إنشاء قناة تخصص للمصارف والشركات من أجل العمل في إيران إضافة إلى إصدار تراخيص تمكن طهران من شراء أدوية وأجهزة طبية” داعيا إلى إعطاء ضمانات لجمعيات الإغاثة بعدم معاقبتها في حال نشطت بإيران.

واعتبر بايدن أن حملة “الضغوط القصوى” التي قادها الرئيس دونالد ترامب ضد إيران والتي تشمل عقوبات شاملة أتت بنتائج عكسية وقال: “لا معنى في خضم أزمة صحية عالمية أن نجمع بين الفشل والقسوة من خلال منع الوصول إلى المساعدات الإنسانية المطلوبة”.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال الثلاثاء الماضي إن حصار الأمريكيين غير الشرعي لبلاده في ظل تفشي كورونا يظهر حماقتهم لأنه وباء عالمي ويجب التكاتف لاحتوائه والحد من آثاره.

ولفت بايدن إلى أن وضع قيود على تدفق المساعدات الإنسانية الدولية بشكل مصطنع سعياً وراء تسجيل “نقطة سياسية” سيزيد من التهديد الذي يشكله فيروس كورونا على الشعب الأمريكي حاليا وفي المستقبل.

طباعة