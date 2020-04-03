مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في حي القابون شرق دمشق من الساعة 10.00 وحتى الساعة 14.00

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الجمعة 10 شعبان 1441 الموافق لـ 03 نيسان 2020
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بايدن يدعو لـ “تخفيف” العقوبات عن إيران
الاحتلال يعتقل وزير شؤون القدس
نحو 1200 وفاة بكورونا في أسوأ حصيلة يومية بأمريكا
تزايد إصابات كورونا في العالم .. وتحذير من ضيق احتوائه في الشرق الأوسط
كازاخستان: مستعدون لاستضافة اجتماع بصيغة أستانا حول تسوية الأزمة في سورية
أكثر من مليون إصابة و51356 وفاة بكورونا في العالم
الشورى الإيراني يعلن إصابة لاريجاني بكورونا
استشهاد خمسة يمنيين بنيران العدوان السعودي في مأرب
الأمن الروسي يقبض على شخصين خططا للانضمام إلى الإرهابيين في سورية
بوتيـن: ذروة وباء "كورونا" لم تمر بعد على روسيا ولا على العالم
شهيدان و4 جرحى بعدوان للاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيين على ريف الحسكة الشمالي
30 سيارة جوالة لتوزيع المواد المدعومة في أحياء طرطوس
"الصحة": تسجيل 6 إصابات جديدة بـ "كورونا" في سورية ليرتفع العدد إلى 16 إصابة
1.1 مليار ليرة إنتاج تاميكو لمواجهة "كورونا"
مدير مشفى المواساة: تدريب أطباء مقيمين على أخذ مسحات للحالات المشتبه إصابتها بكورونا