آخر تحديث: 2020-04-03 10:26:00
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مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في حي القابون شرق دمشق من الساعة 10.00 وحتى الساعة 14.00

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التصنيفات: آخر الأخبار

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