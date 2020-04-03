149 مليون ليرة حوالات صادرة في بريد دير الزور
ديرالزور – مالك الجاسم
أكد رضوان طعيمة مدير بريد ديرالزور أن العمل لا يزال قائماً للحوالات الفورية الصادرة والواردة، وضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذها الفريق الحكومي المعني باتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لوباء كورونا، من حيث تخفيض عدد العاملين وحملات التعقيم والنظافة .
وخلال شهر آذار بلغت قيمة الحوالات الفورية الصادرة لباقي المحافظات 149.236 مليون ليرة ، فيما بلغت الحوالات المدفوعة الواردة 37.453 مليون ليرة، وتم تسليم ستة آلاف متقاعد رواتبهم بدءاً من تاريخ 19 آذار الفائت ولغاية 31 منه.