تحت ستار حظر التجوال وتوقف العمل بالمنطقة الصناعية.. بدء تشييد /١٦/ كشكاً صناعياً مخالفاً في السويداء

من الواضح أن بعض المخالفين للأنظمة والقوانين استغلوا قرار حظر التجوال وتوقف العمل بالمنطقة الصناعية في مدينة السويداء، ليقوموا ببناء أعمدة حديدية وأرضية بيتونية تأسيسية تمهيداً لبناء /١٦/ كشكاً صناعياً داخل المنطقة الصناعية بمدينة السويداء، دون الحصول على موافقات أو تراخيص نظامية من اتحاد حرفيي السويداء أو مجلس المدينة، تخولهم القيام بهذا العمل.

وعن ذلك قال رئيس اتحاد حرفيي السويداء – جمال حميدان : بعد قيام الاتحاد بجولة تفقدية على المنطقة الصناعية في مدينة السويداء الواقعة إلى الشمال من مركز الانطلاق، تبيّن قيام عدد من الأشخاص بمخالفة الأنظمة والقوانين، وذلك من خلال إقدامهم على تجهيز أرضية بيتونية و تشيبد أعمدة حديدية تمهيداً لبناء ١٦ كشكاً صناعياً مخالفاً.

وبعد هذه المخالفة قام الاتحاد أولاً بإعلام مجلس مدينة السويداء إضافة لتسطير كتاب لمحافظ السويداء بغية اتخاذ التدابير القانونية لقمع المخالفة القائمة ومنع أصحابها من إكمال البناء وإحالتهم إلى القضاء المختص.

وأشار إلى أن هذه المخالفة تمت بعد أن استغل هؤلاء قرار حظر التجوال وتوقف العمل في المنطقة الصناعية تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

بدوره رئيس قسم الشؤون الفنية بمجلس مدينة السويداء – حسام كيوان قال: تم إبلاغنا من قبل اتحاد حرفيي السويداء أول أمس عن هذه المخالفة وسيتم إرسال لجنة الإشغالات في المجلس للكشف على المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وتالياً هدم المخالفة.