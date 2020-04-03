بأيادٍ محلية “صيدنايا” تتصدى لـ”كورونا” وتجهّز مركزَ حجرٍ صحيّ

منذ بدء الحديث عن فيروس كورونا وضرورة التصدي له، عمل أهالي صيدنايا في ريف دمشق على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء.

وأولى الخطوات حسب رئيس المجلس البلدي في صيدنايا د.عبدالله سعادة تمثلت بإعلام الناس عن بدء حجر صحي طوعي في البلدة، ثم بدأ العمل على الأرض من خلال تبرعات عينية من أهالي صيدنايا تمثلت بكمامات ومعقمات وزعت على الجميع، كما وقام أهالي البلدة بتصنيع الكمامات القماشية والطبية بعد تأمين الأدوات الأولية اللازمة.

وأشار د.سعادة إلى أنه تم الإبقاء على مدخل واحد للبلدة وتم تجهيزه بنقطة طبية ونقطة تعقيم ويتم فحص كل الداخلين إلى البلدة من خلال قياس درجات الحرارة بأجهزة مختصة وتعقيم سياراتهم.

وتحدث د.سعادة عن تجهيز مركز حجر صحي في صيدنايا بالتعاون بين دير مار توما الذي قدم المكان في منطقة جبلية متميزة بنقاء هوائها، وبإشراف المجلس البلدي وبدعم الأهالي تم تجهيز المركز بعدد من الأسرّة، لكل منها أسطوانة أوكسجين وجهاز إرذاذ، إضافة إلى مد المركز باللباس والأطقم الطبية المخصصة للوقاية من فيروس كورونا، وكل ما يلزم من معقمات، واليوم يتم السعي إلى تأمين جهاز “منفسة” واحدة ليكون المركز كاملاً، وجاهزاً لاستقبال أي حالة.

وفي سياق متصل ولمحاربة ارتفاع الأسعار قام بعض المتبرعين من شباب صيدنايا بإشراف المجلس البلدي بتأمين سيارات خضار وفواكه وبعض المواد من سوق الهال لتباع بنفس السعر لضبط جشع التجار.