٨٥ سفينة تحمل ٨٠٦ آلاف طن أمّت مرفأ اللاذقية

لم يتأثر العمل أو الإنتاج في الشركة العامة لمرفأ اللاذقية بسبب وباء (كورونا) العالمي بل استمر العمل والإنتاج، حيث أوضح أمجد سليمان مدير عام الشركة العامة لمرفأ اللاذقية أنه منذ 15 آذار الفائت وحتى اليوم أمّت المرفأ ١٠سفن تحمل ٩٢٥٩٧طناً بـ٧٥٤٨حاوية نمطية teu تحمل المواد الغذائية والمواد الأولية لصناعة المنظفات والأدوية والذره العلفية والسكر.

وأضاف سليمان: إنّ العمل في المرفأ كمؤسسة اقتصادية وإنتاجية وخدمية هامة على مدار ٢٤ ساعة بثلاث ورديات والعمل طيلة أيام الأسبوع بما فيها أيام العطل الأسبوعية وذلك لتوريد وإرسال البضائع إلى كافة المحافظات.

كما أوضح مدير المرفأ أن حركة البضائع من الصين عادت منذ ١٠ آذار الفائت وأنه يتم تعقيم البواخر والأرصفة والساحات والآليات بشكل مستمر للتصدي لفيروس كورونا أما خلال الربع الأول من هذا العام (منذ بداية العام وحتى نهاية آذار) الفائت فقد أمّت المرفأ ٨٥ سفينة تحمل حوالي ٨٠٦ آلاف طن ضمن ٦٨٧١٣حاوية نمطية teu تحمل كافة أنواع البضائع والسلع وخاصة المواد الغذائية والمواد الأولية لتصنيع المنظفات بكافة أشكالها.