ارتفاع خيالي بأسعار المعقمات والقفازات والكمامات في درعا

بات مألوفاً أن تدخل إلى إحدى الصيدليات في درعا وتجدها تعتذر من الزبائن عن تلبية طلبهم من مادة الكحول الطبي أو القفازات والكمامات، بمسوغ أنها مقطوعة ولا تتوافر من مصادرها، فيما تنفرد بعض الصيدليات بوجود كميات محدودة منها وتبيعها بأسعار فلكية، وأشارت إحدى الصيدلانيات إلى أن عبوة القفازات ارتفعت من 3000 ليرة إلى 4500 ثم إلى 8 آلاف ليرة وحالياً بدأ يروج لسعر جديد يفوق 12 ألف ليرة.

وأشار عدد من المواطنين إلى أن سعر الكمامات حلّق أيضاً، حيث أصبحت تباع الكمامة الواحدة بحوالي 600 ليرة أو أكثر حسب النوع بعد أن كان لا يتجاوز سعرها 250 إلى300 ليرة، أما الكحول فالأمر يخضع لمزاجية كل مستودع أو صيدلية وبالعموم لا يتوافر في جميع الصيدليات وسعره ارتفع أيضاً لأكثر من ثلاثة أضعاف، ويساق ذلك على باقي أنواع المعقمات اليدوية وكذلك المنزلية وإن بنسب متفاوتة.

ولدى الاستفسار من الدكتور وليد الداخول رئيس فرع نقابة الصيادلة في درعا أوضح أن النقابه قامت بالتعميم إلى الصيادلة للمبيع بسعر التكلفة ضمن الظروف الراهنة وكانت الاستجابة جيدة، أما بالنسبة للسعر فالمعني بتحديده للكمامات والقفازات والمنظفات والمعقمات هما وزارتا الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك فيما يتركز دور وزارة الصحة بتسعير الدواء، لافتاً إلى أنه ضمن الظروف الراهنة تم تشكيل لجنة على مستوى المحافظة برئاسة عضو المكتب التنفيذي المختص في المحافظة ومدير التجارة الخارجية وممثل عن الصحة وممثل عن نقابة الصيادلة والصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك مهمتها دراسة تكاليف وتحديد أسعار المواد الكحولية والمعقمات والمطهرات والقفازات والكمامات الطبية غير الدوائية، وقد قامت اللجنة بعدة جولات على عدة صيدليات واتخذت الإجراءات القانونية.

يذكر أن باعة المفرق سواء من الصيدليات أو محال المنظفات كل منهم يرمي بكرة ارتفاع الأسعار على المصدر أي مستودعات الجملة، لافتين إلى أن نسبة ربحهم محددة ب 20% والفواتير هي المستند الذي يثبت ذلك.