برلماني تشيكي: الإجراءات القسرية الجائرة تعرقل عودة الأوضاع في سورية إلى طبيعتها

أكد نائب رئيس اللجنة الخارجية في مجلس النواب التشيكي ييرجي كوبزا أن استمرار الإجراءات الاقتصادية القسرية الجائرة المفروضة على سورية يمثل العقبة الرئيسة أمام إعادة إعمار ما دمره الإرهاب فيها وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.

وفي تصريح لمراسل سانا في براغ اليوم شدد كوبزا على أن إنهاء الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب ووقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لسورية وانسحاب القوات الأجنبية الموجودة بشكل غير شرعي ستسمح للدولة السورية بالقضاء على ما تبقى من تنظيمات إرهابية وإعادة الأمن والاستقرار إلى كامل المناطق في البلاد.

وأكد أن حركة الحرية والديمقراطية المباشرة التي ينتمي إليها والممثلة في البرلمانين التشيكي والأوروبي تدعم إنهاء هذه الإجراءات الجائرة لافتاً إلى العلاقات المميزة بين سورية والتشيك.

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