مجلس الشورى الإسلامي الإيراني يعلن إصابة لاريجاني بفيروس كورونا

أعلنت الدائرة الإعلامية العامة بمجلس الشورى الإسلامي في إيران إصابة رئيس البرلمان علي لاريجاني بفيروس كورونا.

وجاء في بيان صدر اليوم عن الدائرة الإعلامية وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية “ارنا” أنه نتيجة الفحص الطبي الذي خضع له رئيس البرلمان لتحديد إصابته بالفيروس كانت إيجابية، مضيفاً: أنه نظراً للاتصالات المتكررة من جانب بعض النواب للاطلاع على الوضع الصحي لرئيس مجلس الشورى الإسلامي فقد خضع لاريجاني بعد مشاهدة بعض الأعراض المرضية للفحص الطبي الذي أظهر إصابته بالفيروس ودخل الحجر الصحي لتلقي العلاج.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور أعلن في وقت سابق اليوم أنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2875 حالة إصابة جديدة ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 50468 حالة مشيرا إلى أن عدد المتوفين وصل إلى 3160 شخصا وأن عدد المتعافين بلغ 16711 شخصا.

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