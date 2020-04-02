بوتيـن: ذروة وباء “كورونا” لم تمر بعد لا في العالم ولا في روسيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تمديد فترة العزل المنزلي في روسيا حتى الثلاثين من نيسان الجاري وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد بوتين في كلمة متلفزة اليوم على ضرورة تعبئة قدرات جميع هيئات السلطة على كل المستويات الاتحادية والإقليمية والمحلية لمواجهة هذا الوباء وحض المواطنين على الإسهام في الحيلولة دون انتشاره، لافتاً في هذا السياق إلى أن الأسبوع المعلن عطلة رسمية في كل أنحاء البلاد وكذلك نظام الحجر المنزلي المعتمد في العديد من الأقاليم الروسية ساعد في كسب الوقت لتنفيذ إجراءات احترازية وتجنيد جميع فروع السلطة من أجل تعزيز موارد النظام الصحي بالاعتماد على الخبرة الروسية وخبرات دول أخرى في هذا المجال.

وأكد بوتين أن الوضع في بعض مناطق البلاد أكثر خطورة مما هو عليه في المناطق الأخرى ، مشيراً إلى أن السلطات الروسية لم تتمكن بعد من إحداث تغير جذري في وضع انتشار الفيروس في العاصمة موسكو.

وأضاف: من المهم مبدئياً حماية كبار السن من الخطر الملموس ومنع تفشي الوباء داخل رياض الأطفال والمدارس والجامعات وغيرها من المؤسسات التعليمية.

وشدد بوتين على أهمية إدراك أن تهديد فيروس كورونا ما زال قائماً وأن ذروة الوباء لم تمر لا في العالم ولا في روسيا.

وأعلن الرئيس الروسي عن تمديد “نظام العطلة” لجميع العاملين في الدولة حتى نهاية هذا الشهر لافتاً إلى إمكانية تقليص مدة العطلة في حال كانت الظروف ملائمة لذلك.

وأعلن المقر العملياتي الروسي لمتابعة انتشار فيروس كورونا في روسيا في وقت سابق أن عدد المصابين بوباء “كورونا” المستجد ازداد خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة بمقدار 771 إصابة جديدة ليصل بذلك الى 3548 حالة إصابة بشكل عام.

طباعة