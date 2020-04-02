وزير الصحة ينفي ما بثته قناة “روسيا اليوم” عن حجر 525 شخصاً للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا في محافظة السويداء

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الخميس 9 شعبان 1441 الموافق لـ 02 نيسان 2020
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بوتيـن: ذروة وباء "كورونا" لم تمر بعد لا في العالم ولا في روسيا
منع التجول على كورنيش طرطوس البحري في كافة الأوقات
طيران العدو الإسرائيلي يجدد خرقه الأجواء اللبنانية
"الصحة": تسجيل 6 إصابات جديدة بـ "كورونا" في سورية ليرتفع العدد إلى 16 إصابة
مراسل "تشرين" في الحسكة: قطع مياه الشرب من جديد عن الحسكة وتل تمر بسبب كسر الخط الرئيس بقذيفة من قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها
وثائق تكشف مساهمة الاتحاد الأوروبي في انتشار كورونا
شهيدان و4 جرحى بعدوان للاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيين على ريف الحسكة الشمالي
استطلاع للرأي يمنح ترامب لقب “الأكثر حماقة”
1.1 مليار ليرة إنتاج تاميكو لمواجهة "كورونا"
30 سيارة جوالة لتوزيع المواد المدعومة في أحياء طرطوس
"صحة السويداء": توفير كلّ وسائل التصدي لفيروس كورونا
مدير مشفى المواساة: تدريب أطباء مقيمين على أخذ مسحات للحالات المشتبه إصابتها بكورونا
ظريف يحذر ترامب من الانجرار خلف دعاة الحرب في إدارته
موسوي: مكافحة كورونا بحاجة إلى تعاون وتضامن عالميين
برلماني تشيكي: الإجراءات القسرية تعرقل عودة الأوضاع في سورية إلى طبيعتها