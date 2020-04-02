آخر تحديث: 2020-04-02 21:09:53
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وزير الصحة ينفي ما بثته قناة “روسيا اليوم” عن حجر 525 شخصاً للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا في محافظة السويداء

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التصنيفات: آخر الأخبار

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