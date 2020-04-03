منافذ “السورية للتجارة” القليلة في درعا تنوء تحت ضغط توزيع المواد المدعومة

لا تحظى درعا سوى بعدد محدود جداُ من منافذ (السورية للتجارة) التي لا تغطي سوى عدد قليل من مدن وبلدات المحافظة، فيما أهالي الكثير من مدن وبلدات المحافظة الأخرى لا يزالون يأملون بافتتاح منافذ للفرع في مناطقهم وذلك لإتاحة المجال أمامهم للاستفادة من المواد المدعومة بالقرب من إقامتهم لكون ذلك يرفع عنهم عبء أجور النقل والانتقال إلى أماكن تواجد المنافذ البعيدة عنهم ويريحهم من مرارة الاصطفاف في طوابير لها أول وليس لها آخر نتيجة الضغط الشديد الذي تشهده المنافذ بسبب قلة عددها، وأشار عدد منهم ل”تشربن” إلى ضرورة الإسراع بالتوسع في افتتاح منافذ جديدة تراعي تغطية معظم مناطق الريف الغربي والشرقي والشمالي وخاصة منها المدن الكبيرة.

أما لجهة ما توفره منافذ السورية ضمن الظروف الراهنة فجلّها من المواد المدعومة التي توزع بموجب البطاقة الذكية من سكر و رز وشاي وزيت، وأحياناً لا تتوافر هذه المواد مجتمعة، حيث غالباً ما تغيب مادة الزيت أو الشاي، ما يضطر المواطن للعودة مرة أخرى، أما المواد الأخرى فما يشاهد منها على الرفوف فهو قليل ومعظمها من دبس البندورة وبعض المربيات إضافة إلى الشعيرية والمعكرونة والملح وبعض أصناف “الكاباتشينو”، فيما لاتتواجد أي أنواع من معلبات الطون والسردين والجبن والحلاوة أو أي أنواع من الرز والزيت والسكر للمبيع خارج البطاقة الذكية، حتى إن المنظفات الموجودة لا تلبي حاجة الغسيل والجلي، وتقتصر على كميات قليلة من المواد المعطرة والخاصة بتنظيف الحمامات، وقد علمت “تشربن” من متابعين أن ما يورد من كميات من السردين والطون والسمون للصالات قليل جداً وينفد باليوم نفسه ولا يلبي الطلب الكبير عليه لسعره المنافس، ويطالب عدد من المواطنين بالحرص على منع حصول التجار على بعض المواد ذات الأسعار المنافسة وخاصةً أن بعض ضعاف النفوس منهم يشاهدون في بعض المنافذ لعلهم يحصلون على البعض من تلك المواد بقصد المتاجرة بها.

ولدى سؤال معاون مدير فرع (السورية للتجارة) في درعا مهدي داوود أشار إلى أن التسعيرة معلنة بشكل واضح على جميع المواد المعروضة في الصالات ولا مجال للتلاعب فيها، ولا يتم المبيع إلا بموجب فواتير، أما بالنسبة لقلة المواد المعروضة في الصالات فهي حسب الوارد من الإدارة العامة والمتوافر في مستودعاتها، مؤكداً أن معظم العمل يتركز حالياً على توزيع المواد المقننة على البطاقة الذكية، أما لجهة المراكز فعدد العامل منها 17 منفذاً تتوزع في مدينة درعا بعدد 5 وفي مدينة إزرع بعدد 2 ومنفذ واحد في كل من الصنمين وكفر شمس وقيطة ونوى ودير البخت وخبب وجباب وموثبين وعالقين وقرفا، لافتاً إلى أنه سيتم في المستقبل السعي الحثيث لفتح منافذ جديدة في المدن والبلدات التي لا تتواجد فيها، علماً أنه في حال وفرت البلديات مكاناً مناسباً مع عامل فسيتم افتتاح منفذ في نطاق عملها، وبالتوازي هناك إجراءات لفتح منافذ ضمن المديريات الكبيرة مثل (التربية والصحة والزراعة) وغيرها بعد أن توفر تلك الجهات مكاناً مناسباُ وعاملاً مكلفاُ من قبلها، وأشار داوود إلى أنه يجري حالياً تسيير 3 سيارات جوالة إلى البلدات والقرى التي لا تتواجد فيها مراكز بيع وذلك بعد أن تم فرز سيارات من المحافظة على أمل زيادة عدد السيارات تباعاً لتغطية ما أمكن من البلدات.

تجدر الإشارة إلى أن الازحام الشديد عند المنافذ لاستلام المواد المدعومة يبعث على القلق وخاصة ضمن الظروف الراهنة التي يتم فيها التوجيه بالحد من التجمعات ضمن إجراءات التصدي لفيروس كورونا، على أمل إيجاد الحلول الناجعة لهذا الأمر.