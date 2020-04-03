تخصيص قسم العناية الإسعافية في مشفى جبلة للعزل

بيّن الدكتور قصي الخليل مدير مشفى جبلة (مشفى الشهيد ابراهيم نعامة) أنه تم منذ أسبوعين تخصيص قسم العناية الإسعافية في المشفى للعزل، لكونه مستقلاً وله باب خارجي، وهو مجهز بشاشات مراقبة وأجهزة تنفس آلية(منافس) وكل المستلزمات الخاصة بالإضافة للكادر المدرب.

كما ذكر أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات بتوجيه وتعليمات ومتابعة من مديرية صحة اللاذقية، وهذه الإجراءات قضت بإيقاف العمليات الجراحية الباردة والعيادات الخارجية، وسحب التحاليل الخارجية، وكل ما من شأنه تخفيف التجمعات والازدحام للتقليل من العدوى وانتشار الفيروس، وأيضاً ضبط الباب الرئيسي والزوار والسماح بمرافق واحد للمريض في حالات الضرورة، وإيقاف كافة المحاضرات والأنشطة التدريبية لكافة كوادر المشفى.

وتابع الخليل: ولحماية الكادر العامل في المشفى تم تفعيل لجنة ضبط العدوى، وتأمين ما يلزم للعاملين من وسائل الحماية الشخصية (كمامات-قفازات-نظارات-احذية قماشية-طواقي-روب) بالإضافة لتأمين مواد التعقيم والمنظفات. كما تم تخصيص قسم لعزل المرضى المشتبه بهم، ووضع سياسات وتعليمات لفحص المرضى وعزلهم، وحتى تحويل الحالات لمراكز الحجر الصحي والعزل التي اعتمدتها مديرية صحة اللاذقية(مشفى الحفة- مركز المتركية الصحي ).

وأيضاً تم تكليف العاملين في المشفى وحسب اختصاصاتهم بالمناوبات ٢٤ ساعة( الكادر التمريضي والأطباء المقيمين) ، وتأمين وسائل نقل لهم من وإلى المشفى بالتنسيق مع مديرية الصحة، وتأمين وجبات غذائية من مطبخ المشفى للمناوبين ٢٤ ساعة، بالإضافة لتشكيل خلية عمل بالمشفى من الإدارة ورؤساء الأقسام الطبية والتمريضية، لمتابعة مستلزمات المشفى بشكل يومي والتأكيد على المناوبين بالالتزام التام.

وأشار د. الخليل إلى أن هذه الإجراءات تمت احترازياً قبل ظهور فيروس كورونا في سورية، وبعد اجتماع مع محافظ اللاذقية و مدير صحة اللاذقية منذ أكثر من أسبوعين .

ونوه إلى أن المشفى يقدم حالياً الخدمات الإسعافية بالكامل، وبالنسبة للحالات المشتبهة (المرضى الوافدين من خارج سورية أو المخالطين لهم) يتم فحص المريض سريرياً وشعاعياً ومخبرياً وبناء عليه يتم إما علاج المريض بالمشفى أو تطبيق الحجر المنزلي ، والمتابعة مع المنطقة الصحية أو إحالة المريض العرضي للحجر الصحي في مشفى الحفة للمتابعة وإجراء الفحوص اللازمة.