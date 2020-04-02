منع التجول على كورنيش طرطوس البحري في كافة الأوقات

ضمن الإجراءات التي اتخذتها محافظة طرطوس تصدياً لفيروس كورونا والازدحام الكبير الذي شهده الكورنيش البحري في طرطوس خلال الأيام الماضية وخاصة أوقات بعد الظهر وحتى الساعة السادسة مساء حيث اتخذه سكان المدينة منتزهاً وازدادت فيه التجمعات، اتخذت محافظة طرطوس قراراً يقضي بمنع التجول على الكورنيش البحري بشكل نهائي وفي كافة الأوقات على أن يبدأ تطبيق هذا القرار اعتباراً الساعة الثانية ظهر اليوم و حتى إشعار آخر ، بحيث يتم الإشراف على تطبيق هذا القرار من قبل قيادة شرطة المحافظة .