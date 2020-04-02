تسيير رحلات لنقل العسكريين في عدد من المحافظات

سيرت عدد من المحافظات اليوم باصات نقل داخلي وسرافيس وميكروباصات لنقل وتأمين العسكريين المسافرين وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بتأمين وسائط نقل بين المحافظات للعسكريين خلال إجازاتهم وفق الحاجة.

ففي دمشق سيرت المحافظة اليوم 121 وسيلة نقل بينها بولمانات وباصات نقل داخلي وسرافيس (فانات) وميكروباصات (شبه بولمان) لنقل العسكريين إلى محافظات ريف دمشق وحمص وحماة وريفها وحلب وطرطوس واللاذقية ودير الزور.

وبين عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق المهندس مازن الدباس في تصريح لسانا أنه تم تسيير 22 بولماناً و38 ميكروباصاً (شبه بولمان) و37 سرفيساً (فان) و17 سرفيساً و7 باصات نقل داخلي إلى المحافظات المذكورة.

وأشار الدباس إلى أن البولمانات يتم تسييرها من كراج البولمان في القابون يومياً حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً في حين الحافلات الأخرى تسير من مركز انطلاق الشمال كراج العباسيين لافتاً إلى أن وسائل النقل موجودة في كراج العباسيين لتسيير الرحلات حتى تأمين جميع العسكريين المسافرين.

وفي اللاذقية سيرت شركة النقل الداخلي اليوم 14 رحلة إلى محافظات دمشق وحلب وحمص وحماة في إطار التسهيلات المقدمة لنقل العسكريين إلى مقاصدهم.

مدير شركة النقل الداخلي المهندس طلال حورية بين لسانا أن الشركة سيرت اليوم 14 باصاً منها 8 باصات بولمان إلى دمشق و3 باصات بولمان إلى حمص و2 باص نقل داخلي إلى حلب وباص إلى حماة مشيراً إلى أن الشركة تسهل عملية استقلال الباصات بالنسبة للعسكريين الموجودين في مدينتي القرداحة وجبلة باعتمادها مداخلهما على الاوتوستراد الدولي كمواقف للباصات للتخفيف عنهم من الوصول إلى مدينة اللاذقية.

وفي طرطوس تسير محافظة طرطوس بشكل يومي عدداً من الباصات لنقل العسكريين إلى محافظات حمص واللاذقية ودمشق في حين يتم تسيير باص إلى محافظة حلب عند الضرورة فقط..

وبين العقيد هيثم محمود رئيس قسم كراجات الانطلاق في محافظة طرطوس أنه يتم يومياً تسيير من 8 إلى 10 رحلات من المحافظة إلى مصياف واللاذقية وحمص ودمشق التي تم تخصيص 7 باصات لنقل العسكريين إليها لافتاً إلى أنه توجد في مناطق المحافظة الخمس الدريكيش وبانياس وصافيتا والقدموس والشيخ بدر باصات أو فانات لنقل العسكريين إلى المحافظات حسب الحاجة .

طباعة