تجهيز مركز مؤقت للحجر الصحي في مبنى الصم والبكم بدير الزور

جهزت مديرية صحة دير الزور مركزا مؤقتا للحجر الصحي للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد في مبنى الصم والبكم بقرية عياش في الريف الغربي وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي للفيروس.

وأوضح مدير الصحة الدكتور بشار الشعيبي في تصريح لمراسل سانا أنه تم بالتعاون مع محافظة دير الزور ومديرية الدفاع المدني تجهيز مبنى الصم والبكم في قرية عياش ليكون مركزا مؤقتا للحجر الصحي بعد أن تمت إعادة تأهيله نتيجة تعرضه لاعتداءات الإرهابيين في الفترة السابقة حيث تم خلال فترة قياسية الانتهاء من أعمال التأهيل.

وبحسب الشعيبي يضم المركز 60 غرفة تتسع لـ 120 سريرا وهو المركز الثاني الذي يتم تجهيزه في المحافظة حيث سبق أن قامت مديرية الصحة بتجهيز مركز للحجر والعزل الطبي في مبنى مجمع المشافي بمشفى الأسد بسعة 25 سريرا لجناح العزل الطبي و25 سريرا لجناح الحجر الصحي.

بدوره أشار مدير الدفاع المدني بدير الزور العميد ياسر منون إلى أن المديرية قامت بالتعاون مع مديرية الصحة بتجهيز المركز الذي تم تزويده بكل المستلزمات من أسرة وفرش وأغطية ليكون جاهزا لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا إضافة إلى القيام بعملية التنظيف والتعقيم للمبنى بصورة يومية لافتا إلى أن مديرية الدفاع المدني بحالة جاهزية تامة للقيام بالأعمال المنوطة بها في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي للفيروس وتساهم بالتعاون مع باقي الجهات في عمليات التعقيم للمباني الحكومية والمرافق العامة.

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