برشلونة يجهز مخططاً جديداً لاستعادة نيمار

يبدو أن إدارة برشلونة لم ترفع الراية البيضاء بعد، وما زالت تكثف جهودها للتعاقد مع لاعبها السابق، البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان.

وذكرت شبكة “سكاي سبورت”، أن إدارة برشلونة، تدرس مخططاً جديداً لإعادة نيمار إلى ملعب “كامب نو”، الذي غادره عام 2017 بعد 4 مواسم ناجحة مع “البارسا”.

وأوضحت أن مسؤولي برشلونة، سيقدمون مهاجم الفريق، الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان لباريس سان جيرمان ضمن عرضهم لاستعادة نيمار.

وبحسب الشبكة، فإن إدارة الفريق الكتالوني التي تقدر سعر غريزمان بنحو 100 مليون يورو، ستبيعه حتى ولو رفض سان جيرمان مبادلته بنيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن بين اللاعبين الذين قد يدرجهم برشلونة أيضاً في صفقة التعاقد مع نيمار، الفرنسي الآخر عثمان ديمبيلي، والبرازيلي فيليب كوتينيو، المعار حاليا لنادي بايرن ميونيخ الألماني.

وكان برشلونة قد ضم غريزمان من أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصفية الماضية، مقابل 120 مليون يورو، لكنه لم يقدم ما كان منتظراً منه، حيث اكتفى صاحب الـ29 عاما بتسجيل 14 هدفا فقط في 37 مباراة خاضها مع “البلاغراونا” في جميع المسابقات.

يذكر أن برشلونة حاول التعاقد مع نيمار الصيف الماضي، لكن تعنت إدارة سان جيرمان ومغالاتها المادية أديا إلى نهيار مفاوضات الفريقين في آخر لحظة.

المصدر: matchtv.ru

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