لبنان: تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد المصابين إلى 494

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الخميس 9 شعبان 1441 الموافق لـ 02 نيسان 2020
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شهيدان و4 جرحى بعدوان للاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيين على ريف الحسكة الشمالي
استطلاع للرأي يمنح ترامب لقب “الأكثر حماقة”
1.1 مليار ليرة إنتاج تاميكو لمواجهة "كورونا"
30 سيارة جوالة لتوزيع المواد المدعومة في أحياء طرطوس
"صحة السويداء": توفير كلّ وسائل التصدي لفيروس كورونا
مدير مشفى المواساة: تدريب أطباء مقيمين على أخذ مسحات للحالات المشتبه إصابتها بكورونا
ظريف يحذر ترامب من الانجرار خلف دعاة الحرب في إدارته
موسوي: مكافحة كورونا بحاجة إلى تعاون وتضامن عالميين
برلماني تشيكي: الإجراءات القسرية تعرقل عودة الأوضاع في سورية إلى طبيعتها
كوبا: تفشي كورونا يؤكد تهديد الإدارة الأميركية للبشرية
أكثر من خمسة آلاف وفاة بكورونا في أمريكا
فاجعة بشرية واقتصادية كبرى يتركها "كورونا" في أوروبا
إصابة 3 مدنيين باعتداء الاحتلال التركي بالقذائف على قرى بريف الحسكة
إرهابيو أردوغان يخرقون اتفاق وقف الأعمال القتالية ويستهدفون سراقب بعدة قذائف مدفعية
وزير التربية: لا دوام في المدارس طالما أن هناك خطراً على صحة الطلاب