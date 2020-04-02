30 سيارة جوالة لتوزيع المواد المدعومة في أحياء طرطوس

أكد يوسف حسن مدير فرع السورية للتجارة في طرطوس لـ”تشرين” إيقاف توزيع مخصصات المواد المدعومة عبر البطاقة الذكية بناءً على توجيهات المحافظ في مراكز وصالات المؤسسة في مدينة طرطوس والاستعاضة عن ذلك بسيارات جوالة ضمن أحياء المدينة منعاً للازدحام.

مضيفاً : تم تقسيم مدينة طرطوس إلى قطاعات بإشراف لجان الأحياء والمخاتير بالإضافة إلى مندوب عن (السورية للتجارة) للإشراف على توزيع المواد المدعومة، حيث تم اليوم إرسال 30 سيارة جوالة محملة بالسكر والرز والشاي وغيرها من المواد الغذائية إلى كافة قطاعات المدينة، وحول الأسعار في صالات (السورية للتجارة) أشار يوسف إلى أن الأسعار ثابتة ولم يطرأ عليها أي تغيير والفرع مستمر بعمله لتوفير معظم المواد الغذائية للمواطنين بأسعار مقبولة.

في جولة لصالة المشبكة التابعة لـ(السورية للتجارة) وهي من الصالات الرئيسية في طرطوس سجلت تشرين توفر معظم المواد الغذائية وبأسعار منافسة، فسعر الرز القصير 400 ليرة ورز الكبسة 830 ليرة وهو معبأ بأكياس تغليف المؤسسة، وسعر كيلو البرغل 615 ليرة والحمص 700 ليرة والعدس 700 ليرة، بينما بلغ سعر السمنة وزن واحد كيلوغرام 740 ليرة.

وفيما يخص المنظفات تباع عبوة سائل جلي 500 ملم بسعر 400 ليرة و الكبيرة سعة 700 ملم بسعر 600 ليرة والمحارم نوع كنار بسعر 430 ليرة للعلبة 300 منديل و سعر 720 ليرة للعلبة 700 منديل.