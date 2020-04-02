“صحة السويداء”: توفير كلّ وسائل التصدي لفيروس كورونا

كثفت مديرية صحة السويداء عن نشاطها اليومي للتصدي لفيروس كورونا من خلال التعقيم والتطهير اليومي في جميع المرافق الصحية علي ساحة المحافظة، وخاصة أقسام العزل والصدرية والعنايات المشددة.

وأشار مدير صحة السويداء- الدكتور نزار مهنا إلى أنه تم استكمال توفير كافة وسائل الحماية والوقاية للكوادر الصحية والطبية من تأمين النظارات الواقية والألبسة الخاصة لهذه الغاية، ولفت مهنا إلى أن حاجز التفتيش الصحي في قرية الصورة الكبيرة ما زال يؤدي عمله بوتيرة عالية في متابعة القادمين إلى المحافظة بطريقة غير شرعية، حيث يقوم بفحص القادمين حرارياً وطبياُ لكشف أي حالة مشتبه بها وإرسالها إلى القسم الوبائي في مشفى الشهيد الدكتور زيد الشريطي بالسويداء.

ونوه مدير الصحة بأنه تم وبجهود مهندسي الأجهزة الطبية في مديرية صحة السويداء والهيئة العامة لمشفى الباسل في صلخد إصلاح وإعادة تأهيل مجموعة من أجهزة التنفس الاصطناعي في مشفى الشهيد الدكتور زيد الشريطي ووضعها في الخدمة.