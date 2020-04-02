1.1 مليار ليرة إنتاج تاميكو لمواجهة “كورونا”

أكد المدير العام للشركة الطبية (تاميكو) الدكتور فداء علي أن الخطوات التي اتخذتها وزارة الصناعة خلال المرحلة السابقة لتطوير الصناعة الدوائية في القطاع العام -وخاصة بعد تعرض الشركة الأم للتخريب والتدمير من قبل العصابات الإرهابية المسلحة ونقل نشاطها إلى منطقة أخرى- ساهم في زيادة الطاقات الإنتاجية والعودة بقوة إلى ميدان العمل وتوفير حاجة السوق المحلية من بعض الأدوية الضرورية للمواطن وتحقيق نوع من التوازن في السوق، سواء من حيث توافر المستحضرات الطبية أم من حيث جودتها أو أسعارها.

وأوضح د. علي أنه برغم خسارة الشركة قسماً كبيراُ من خطوطها وآلاتها الإنتاجية إلا أنها استطاعت تأمين البديل، الأمر الذي مكّنها من إنتاج قسم كبير من حاجة القطاعات العامة والخاصة من المعقمات والكحول الطبي لمكافحة مرض كورونا، حيث قدرت قيمة الإنتاج الفعلي خلال الربع الأول من العام الحالي بحدود 1,1 مليار ليرة، وبزيادة قدرها 285 مليون ليرة عن الفترة المماثلة من العام الفائت .

أما فيما يتعلق بالواقع التسويقي فقد شهد تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الماضية من العام الحالي، حيث قدرت قيمة المبيعات الإجمالية بحدود 1217 مليون ليرة مقابل مبيعات إجمالية قيمتها 633 مليون ليرة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، دون أن ننسى ان المخازين انخفضت بمقدار 131 مليون ليرة عن بداية العام الحالي، الأمر الذي يدل على أن الشركة استطاعت تسويق كامل الإنتاج وتصريف قسم كبير من المخزون المتراكم في المستودعات , مع الإشارة إلى أن قيمة أرباح الشركة الفعلية بلغت 1208 ملايين ليرة خلال العام الماضي .

وأضاف د. علي: إن جرعة الدعم التي قدمتها الحكومة ومتابعة وزارة الصناعة ساهما في تعزيز المكون الإنتاجي في الشركة , ولاسيما فيما يتعلق برفع سقف الشراء المباشر للمواد الأولية من 100 مليون حتى سقف 300 مليون ليرة بهدف تسهيل تأمين مستلزمات الإنتاج ضمن الخطة الإسعافية وبالسرعة الكلية لتأمين حاجة البلد من المستلزمات والمنتجات , وتوفير المستحضرات الدوائية. مبيناً أن الشركة تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية تماشياً مع خطة الحكومة ووزارة الصناعة والإجراءات الاحترازية للمواجهة والوقاية من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن إنتاج مادة الجل المعقم للأيدي يتم بعبوات مختلفة, وكانت البداية بإنتاج مادة الجل بطاقة إنتاجية 6 آلاف عبوة سعة 100 ملم يومياً، بينما وصل الإنتاج اليوم إلى 11 ألف عبوة يومياً بأعلى المواصفات القياسية المعتمدة من وزارة الصحة وبأسعار منافسة, مع الإشارة إلى أن كل المنتجات مسوقة بالكامل لصالح الجهات العامة والخاصة, وبأسعار أقل من السوق مع جودة تتفق مع المواصفات السورية لهذه المنتجات.