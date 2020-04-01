الصحة العالمية تحذر وإصابات كورونا تبلغ 928 ألف في العالم

حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم من الانتشار السريع لوباء فيروس كورونا بعدما وصل عدد الإصابات إلى 928 ألف شخص في العالم جراء “التصاعد السريع” له في الآونة الأخيرة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن تيدروس أدهانوم غيبريسوس رئيس المنظمة الأممية قوله في مؤتمر صحفي عبر الانترنت” إن عدد الوفيات ازداد أكثر من مرتين في الأسبوع الماضي .. في الأيام القليلة المقبلة سنصل إلى مليون إصابة مؤكدة و50 ألف وفاة .. أنه الوباء الأول الذي يتسبب به فيروس كورونا وسلوكه ليس معروفا جدا .. علينا أن نتوحد لمكافحة هذا الفيروس الخطير”.

وفي جديد الإصابات اليومية بالوباء فقد تخطت الولايات المتحدة التي تتصدر قائمة الدول الأكثر إصابة بالوباء عتبة مئتي ألف إصابة حسب تعداد لجامعة جونز هوبكنز ليصل عدد الاصابات إلى 211 ألف إصابة فيما بلغت حصيلة الوفيات 4714 حالة حيث سجلت ولاية نيويورك ارتفاعا في عدد حالات الإصابة لفيروس من 75795 إلى 83712 حالة وزادت الوفيات من 1550 إلى 1941.

من جهته أعلن المتحدث باسم مكتب السجون الأميركي وفاة سجين ثان في السجن الفيدرالي في أوكديل بولاية لويزيانا جراء إصابته بالفيروس.

وفي إيطاليا أكثر الدول الأوروبية تضررا بالفيروس أعلنت وكالة الحماية المدنية أن عدد الوفيات قفز بواقع 727 حالة إلى 13155 فيما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة الجديدة بوتيرة أكبر من اليوم السابق حيث زاد بواقع 4782 حالة مقارنة بزيادة قدرها 4053 إصابة أمس ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات في إيطاليا إلى 10574.

الى ذلك أعلن مسؤولون في قطاع الصحة الاسبانية أن البلاد سجلت رقما قياسيا في عدد الوفيات بلغ 864 ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9053 حالة في حين وصل عدد المصابين إلى 102136 شخصا.

بدورها أعلنت الحكومة البريطانية زيادة عدد الوفيات بالفيروس بمقدار 563 شخصا ليصل الإجمالي إلى 2352 فيما ارتفع عدد حالات الإصابة إلى 29474 كما أعلنت وكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس” تسجيل أربع إصابات مؤكدة لدى أربعة من موظفيها فيما كشف مدير عام شركة “روس آتوم” الروسية المختصة بالطاقة النوو إحداها في الخارج في هنغاريا والمرضى الثلاثة الآخرون داخل روسيا.

وفي العراق أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية عن تسجيل 34 إصابة مؤكدة بالفيروس في عموم العراق مضيفة أن “مجموع الإصابات المشخصة حتى الآن في العراق بلغ 728 ومجموع الوفيات 52 وحالات الشفاء 182”.

وفي الجزائر أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الإصابات الجديدة إلى 846 إصابة ووفاة 14 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات منذ تفشي الفيروس في البلاد إلى 58 حالة.

إلى ذلك سجلت وزارة الصحة المصرية 69 إصابة جديدة بكورونا ليصبح الإجمالي 779 وتسجيل 6 وفيات ليصل الإجمالي إلى 52 حالة.

وفي المغرب أكدت وزارة الصحة ارتفاع عدد الإصابات بوباء كورونا بواقع 40 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل الإجمالي إلى 642 والوفيات إلى 37 حالة.

من جهتها أعلنت الحكومة الصربية وفاة وزير الدولة بوزارة حماية البيئة في البلاد برانيسلاف بلازيتش جراء إصابته بالفيروس فيما سجلت البلاد حتى الآن 1060 إصابة و28 حالة وفاة.

وأعلن المعهد الوطني للصحة في هولندا ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا إلى 134 حالة ليصل الإجمالي إلى 1173 حالة وبلغ عدد الإصابات الجديدة 1019 حالة ليصل الإجمالي إلى 13614.

وفي سنغافورة قالت وزارة الصحة السنغافورية إن عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 74 بينهم 20 حالة لأشخاص قادمين من الخارج ليصل العدد الإجمالي إلى ألف إصابة.

بدورها أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية تسجيل 11 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس ليصل عدد الاصابات في البلاد إلى 218 حالة دون تسجيل أي وفيات نتيجة المرض.

وفي مالي أعلنت السلطات الصحية تسجيل ثلاث إصابات جديدة بالفيروس ليبلغ إجمالي الإصابات 31 مصابا وأربع حالات وفاة.

وارتفع عدد الوفيات في سويسرا إلى 378 والاصابات إلى 17139 وفق ما أعلنت الصحة العامة السويسرية فيما وصل عدد الوفيات في كندا إلى 105 والاصابات إلى 9017.

من جهتها اعلنت ماليزيا تسجيل 142 حالة إصابة جديدة ليصل بذلك عدد الاصابات إلى 2908 وحالتي وفاة جديدتين ليصل عدد الوفيات إلى 45.

كما أعلنت وزارة الصحة البيلاروسية ثاني حالة وفاة في البلاد نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

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