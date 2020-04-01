إرهابيو أردوغان يخرقون اتفاق وقف الأعمال القتالية ويستهدفون سراقب بعدة قذائف مدفعية

خرقت التنظيمات الإرهابية المدعومة من النظام التركي اتفاق وقف الأعمال القتالية واعتدت بعدة قذائف مدفعية على مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي.

وذكر مراسل سانا في إدلب أن التنظيمات الإرهابية المرتبطة بالنظام التركي أطلقت في وقت متأخر من الليلة الماضية عدة قذائف مدفعية على مدينة سراقب من بلدة المسطومة حيث تتواجد نقاط الاحتلال التركي.

ومنذ تطبيقه في السادس من الشهر الماضي خرقت المجموعات الإرهابية عشرات المرات اتفاق وقف الأعمال القتالية عبر اعتدائها بالرشاشات والقذائف الصاروخية على نقاط الجيش والمناطق الآمنة في أرياف حلب وإدلب واللاذقية.

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