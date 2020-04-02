كيف نظرت المذاهب العملانية إلى فلسفة التصورات المطلقة..؟

سمير المحمود:

لقد ظهرت حتى الآن اتجاهات مختلفة وعديدة خرجت على التصورات المطلقة التي نادى بها الفيلسوف والمفكر إيمانويل كانط وكلها تزعم أنها تجريبية ومن ضمن تلك الاتجاهات هو اتجاه المذاهب العملية بغض النظر عن أسمائها الكثيرة حيث يحاول أن يؤكد أصحاب هذا الاتجاه أن التجربة هي التي تكوّن المعاني في الفكر وهنا تكون الحقيقة بحسب زعمهم هي عبارة عن مطابقة بين المعنى الموجود في الفكر والواقع الخارجي تماماً كما تطابق الصورة أصلها التي هي صورة له وتكون بالتالي نسخة وبالتالي تصبح التجربة عند أصحاب هذا الاتجاه هي عمل لاحق لوجود المعنى الذي في الفكر وطبعاً هذا العمل مهمته هي الكشف عن صلاح المعنى ونفعه في الواقع وإرضائه للمجتمع أي أن التجربة بحسب فلسفة هؤلاء ليست هي التي تقوم بإنشاء المعنى في الفكر بل هي العمل الذي يقوم به الباحث ليعرف عبرها ومن خلالها ما إذا كان المعنى القائم في الفكر هو معنى حقيقي أم لا، وبذلك تكون التجربة وفق هذه الفلسفة ميزان الحقيقة التي يتم نسبها إلى المعنى، أي بمعنى أن أصحاب هذا الاتجاه لم يتعاملوا مع الفكر على أنه شيء مطلق يعمل على فرض قوانينه على المعرفة كما هو الحال عند المفكر والفيلسوف إيمانويل كانط وإنما نظروا إليه على أنه أداة مهمتها اختراع المعاني لتضعها في خدمة الكائن أي يقوم الفكر بإخضاع اختراعاته للتجربة أي للعمل وذلك لبيان ما إذا كانت هذه الاختراعات صحيحة أم غير صحيحة.

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