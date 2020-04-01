وفاة شخص وإصابة 20 آخرين بحادث سير على طريق حماة- سلمية

توفي شخص وأصيب 20 آخرون جراء حادث سير وقع مساء اليوم عند جسر قصارين على طريق عام حماة سلمية .

وذكر مصدر في شرطة حماة لمراسل سانا أن حافلة تقل عمالاً بالشركة العامة للخيوط القطنية في حماة تدهورت من على جسر قصارين ما أدى إلى وفاة سائقها وإصابة جميع ركابها بجروح متفاوتة الخطورة إضافة إلى أضرار مادية بالحافلة.

وأشار المصدر إلى أنه تم إسعاف المصابين إلى مشفيي حماة وسلمية الوطنيين لتلقي العلاج وما تزال التحقيقات جارية لتحديد سبب تدهور الحافلة.

وتوفي شخصان وأصيب 30 آخرون في التاسع عشر من آذار الماضي جراء تدهور حافلة لنقل الركاب على طريق عام حماة سلمية قرب قرية المبعوجة.

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