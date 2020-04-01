جرحى مدنيون بعدوان تركي بالقذائف الصاروخية على قرى الربيعات وأم حرملة وناحية أبو راسين في ريف رأس العين

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأربعاء 8 شعبان 1441 الموافق لـ 01 نيسان 2020
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آوزتراك: أردوغان أنفق مليارات الدولارات بدعم الإرهابيين في سورية
تمديد الإجراءات التقييدية في ألمانيا
مغامرة أم حل؟.. استراتيجية السويد في مواجهة "كورونا"
تحذيرات أممية من نقص المواد الغذائية بتدابير مواجهة كورونا
استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال
إيران تحقق الاكتفاء الذاتي في إنتاج عدة تشخيص كورونا
قديروف يعلن إغلاقاً للشيشان تفادياً لتفشي كورونا
فتح تطالب بإنقاذ الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال
بارجة حربية تابعة للنظام التركي تقصف مواقع غرب ليبيا
برلمانيون عراقيون يحذرون من اعتداءات أمريكية ضد بلادهم
وزير الصحة: عزل بلدة منين بعد وفاة امرأة مصابة بكورونا حفاظاً على صحة المواطنين ومنعاً لانتشار الفيروس
موسكو تدعو واشنطن إلى إقران أقوالها بأفعال وإلغاء الحظر على إيران
أكثر من مئة ألف إصابة بكورونا في إسبانيا
سورية تطالب واشنطن بالرفع الفوري لكل الإجراءات القسرية المفروضة عليها
مقتل 7 مدنيين بانفجار عبوة ناسفة جنوب أفغانستان