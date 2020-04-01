آخر تحديث: 2020-04-01 21:13:15
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جرحى مدنيون بعدوان تركي بالقذائف الصاروخية على قرى الربيعات وأم حرملة وناحية أبو راسين في ريف رأس العين

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التصنيفات: آخر الأخبار

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