تمديد الإجراءات التقييدية في ألمانيا

علنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم تمديد الإجراءات التقييدية على صعيد الحياة العامة والتي تشمل إغلاق المدارس والمطاعم حتى الـ 19 من نيسان الجاري على الأقل بسبب استمرار ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقالت ميركل في أعقاب مؤتمر عبر الهاتف مع رؤساء 16 مقاطعة ألمانية كما نقلت فرانس برس “نأسف لأن عدد الإصابات يواصل الارتفاع بشكل كبير” مؤكدة تمديد “القيود المفروضة على التواصل على صعيد الحياة العامة حتى الـ 19 من نيسان على الأقل”.

ولفتت المستشارة الألمانية إلى أنه تبين أن المدة اللازمة لتعافي الأشخاص المصابين بشكل بالغ أطول مما اعتقدنا وتتجاوز الأسبوعين.

وتشمل التدابير بشكل خاص إغلاق المدارس والمراكز الثقافية والمطاعم والمتاجر غير الأساسية فضلاً عن فرض مسافة بين الأشخاص أكثر من متر ونصف المتر.

وسجلت ألمانيا 67366 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا مقابل 723 وفاة وفق معهد روبرت كوخ.

يذكر أن ميركل ذاتها تخضع لحجر منزلي بعدما التقت طبيباً تبينت إصابته لاحقاً حيث خضعت لثلاثة فحوص حتى بينت عدم إصابتها.

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