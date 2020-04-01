أعلن في لندن اليوم إلغاء بطولة ويمبلدون للتنس 2020 التي كانت مقررة بين الـ 29 من حزيران والـ 12 من تموز القادمين بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونقلت رويترز عن نادي عموم انكلترا قوله في بيان “قرر مجلس إدارة النادي إلغاء بطولة ويمبلدون 2020 بسبب المخاوف الصحية المرتبطة بتفشي فيروس كورونا حيث ستقام النسخة 134 من البطولة في الفترة من الـ 28 من حزيران إلى الـ 11 من تموز 2021”.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى منذ 75 عاما التي لا تتم فيها إقامة البطولة العالمية بعد أن حالت ظروف الحرب العالمية الثانية دون إقامتها بين عامي 1940 و 1945.

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