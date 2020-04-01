تنظيم /٢٠٢/ ضبط مخالفات نظافة.. و231 ضبطاً تموينياً وإغلاق 62 محلاً تجارياً خلال يومين في حلب

ذكر مصدر في محافظة حلب :أنه في سياق تعليمات محافظة حلب للتشدد في مراقبة الأسواق وقمع المخالفات التموينية، وخاصة لمحال المواد الغذائية (الجملة ونصف الجملة ) ، وضمن جولة قام بها معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك (جمال شعيب ) في أسواق حلب أول أمس تم إغلاق / 33 / محلاً تجارياً، منها / 8 / محال جملة لبيع المواد الغذائية في منطقة (جب القبة ) . وشملت الحملة عدداً من أسواق المدينة (الجميلية – الأعظمية – الفرقان – الشعار – الفردوس ) ، وتنوعت المخالفات زيادة أسعار الأجبان والالبان والخضار والفواكه – وعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بسعر زائد . وبمتابعة بتوجيه من محافظة حلب لتكثيف حملات المراقبة الأسواق تم امس تنظيم /231/ ضبطاً تموينياً وصحياً و إغلاق /29/ محلاً للمواد الغذائية نتيجة التلاعب بالأسعار ، من بينها /6/ محال (جملة) في منطقة جب القبة.

وذكر مصدر في مجلس مدينة حلب أن المديريات الخدمية في مجلس المدينة تواصل حملات تنظيف وكنس وغسل الشوارع في أحياء المدينة مع إفراغ الحاويات وغسلها في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.واستهدفت الحملات الشوارع الرئيسة والفرعية في عدد من الأحياء شملت: سيف الدولة – الألمه جي – قسطل المشط – قسطل الحرامي – حلب الجديدة شمالي جمعية التعليم العالي – المحور الممتد من دوار الصخرة باتجاه دوار المهندسين (ذهاب وإياب) – المشارقة – الملعب البلدي – الفيض – الإسماعيلية – العزيزية – محطة بغداد – الشيخ لطفي – كرم الواوي – طريق الدائري الجنوبي – المعصرانية – الحلوانية – الجزماتي – مساكن هنانو السوق التجاري وحي الباسل – الصاخور – الحمدانية من دوار الرواد إلى دوار ال٦٠٦ دوار الصالات إلى أوتوستراد الراموسة.كما تابعت المديريات الخدمية أعمالها الاعتيادية اليومية بتنظيف الشوارع وترحيل القمامة وجرت الأعمال اليوم في أحياء الشعار والحلوانية وطريق الباب وكرم الجبل والميسر، وترحيل أوساخ وبقايا أنقاض بالقرب من دوار جمعية المهندسين وتقشيط بالبوك من إشارات ال(النيوتاون) باتجاه دوار السلام( ذهاب وإياب) بالإضافة إلى استكمال أعمال ترحيل الأنقاض والأتربة في منطقة جمعية الزهراء خلف مشفى الرياض ومحيط دوار المالية، وترحيل الكتل الصخرية من محور ال٣٠٠٠ شقة باتجاه ضاحية الأسد.من جهة أخرى تم اليوم تنظيم / ٢٠٢ / ضبط مخالفة نظافة وإشغالات في مختلف أحياء المدينة وتطبيق العقوبات بحق المخالفين وفق القانون ٤٩ لعام ٢٠٠٤.كذلك تابعت شعب الحدائق أعمالها، حيث تم تنفيذ حملة تنظيف ضمن حرش جامع العباس شارع محمد الشامي وكذلك في حديقتي الجابرية والملجأ، بالإضافة لحملة تعشيب وتنظيف للأرصفة والشوارع حول صالة الأسد وزراعة ١٠٠٠ شتلة( كزانيا) في أحواض ساحة سعد الله الجابري وقص المروج فيها، وأعمال قص وتعشيب من دوار أبي فراس الحمداني باتجاه دوار ال ٣٠٠٠شقة وفي الحي الأول من زاوية حديقة المشتل وفلاحة حرش الزيتون على أوتوستراد الراموسة.بدورها نفذت ورش الصيانة أعمال صيانة أرصفة وأردفةفي المحور الممتد من دوار قرطبة باتجاه دوار المالية وفي حي الجميلية شارع المحكمة العسكرية، وتجهيز مواقع للتزفيت في طريق الدائري الجنوبي عند إشارات الفردوس، كما تم استكمال أعمال فرش التراب الأحمر و زراعته و دهان الأردفة في الطريق الدولي حلب_ دمشق. وتواصل مديرية الشؤون الصحية في مجلس مدينة حلب حملات رش المعقمات وفق برنامج أسبوعي يغطي كافة أحياء المدينة، حيث استهدفت الحملة اليوم أحياء :الجميلية – الإسماعيلية – الفيض – العزيزية – العبارة – بستان كل آب – المشارقة – سرير مجرى النهر – فيلات السليمانية – رعاية الشباب – التلل – الحمدانية الحي الأول والثاني وفيلات الحمدانية ومشروع ٣٠٠٠ شقة.واستكملت الحملة مساءً في أحياء بستان القصر والكلاسة والفردوس.