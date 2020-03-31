الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين: استكمال الموسم الحالي أولوية

أكد الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين اليوم أن استكمال الموسم الحالي يجب أن يحظى بأولوية حال استئناف النشاط الكروي بعد التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا.

ونقلت رويترز عن يوناس باير هوفمان الأمين العام للاتحاد قوله في تصريح للصحفيين: إن عدم استكمال الموسم الحالي لم يعد خياراً للجميع في اللحظة الراهنة.. كل الأطراف في كرة القدم ستخسر حال عدم استكمال الموسم، وأضاف: إذا كانت لدينا فرصة لإنهاء الموسم فعلينا أن نستغلها لأن التداعيات ستكون وخيمة على اللاعبين وكل أطراف اللعبة إذا لم نفعل.

وظهرت مقترحات بتمديد الموسم الحالي إلى آب أو أيلول على أن يبدأ الموسم التالي في وقت لاحق لكن بعض الأندية طالبت بإلغاء الموسم الحالي.

وحذر باير هوفمان من أن هناك العديد من الأمثلة لأندية تستغل الأزمة لفسخ عقود لاعبيها مبكراً وتسريح آخرين أو إشهار إفلاسها للتهرب من دفع مستحقات.

وأشاد بلاعبي جوفنتوس وبرشلونة الذين وافقوا على خفض رواتبهم لكنه أضاف: إن هذا النموذج لا يجب أن يستخدم للضغط على اللاعبين في الأندية الصغيرة.

وتوقفت الحركة الرياضية في جميع أنحاء العالم وتم تعليق مسابقات كرة القدم المحلية وتأجيل بطولتي أوروبا وكوبا أمريكا إلى العام المقبل ومن غير الواضح متى سيتم استئناف النشاط.

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