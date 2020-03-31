آخر تحديث: 2020-03-31 20:44:39
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وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في سماء حمص
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وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في سماء حمص

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