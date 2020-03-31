إيران تبدأ باختبارات سريرية لأدوية محلية لعلاج كورونا

أعلن المدير العام لمكتب تطوير التقنية الصحية بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية حسين وطن بور بدء مرحلة الاختبارات السريرية لعدد من الأدوية محلية الصنع لعلاج فيروس كورونا.

وقال وطن بور في تصريح اليوم إن “عددا من الأدوية المقترحة لعلاج مرض كورونا دخلت مرحلة الاختبار السريري حاليا على أن تدخل الأسواق بعد تحقيق النتائج المطلوبة في مرحلة الاختبار والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية في البلاد”.

وأضاف إن “العلماء الإيرانيين في الشركات المعرفية في إيران يبذلون جهودا حثيثة للتوصل إلى أدوية لعلاج هذا الفيروس”.

وكان مساعد وزير الصحة الإيراني للشؤون الطبية والتعليم الطبي قاسم جان بابائي أعلن في وقت سابق اليوم تجاوز إيران مرحلة الذروة بعدد الإصابات بفيروس كورونا واتجاهها حاليا نحو انخفاض هذا العدد.

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