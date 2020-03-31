“الجوار المرّ”.. وثائقي على الميادين الخميس المقبل

تعرض ” الميادين” عند السابعة من مساء الخميس 2 نيسان المقبل “الجوار المرّ”، وهو وثائقيٌّ يتناول إجهاض المجتمع المحلي والجيش السوري مشروعاً إسرائيلياً لاقإمة منطقةٍ آمنةٍ تضمُّ الجنوب السوري.

الوثائقي يعرض شهاداتٍ من وجهاء وشخصيات بارزة في القنيطرة ومسلحين قاموا بتسوية أوضاعهم تلك الفترة، وكما يعرض مواجهة خطة إسرائيلية حاولت خرق البيئة الاجتماعية عبر برامج تروّج للتطبيع وكسر الحاجز النفسي مع الاحتلال.. ويعرض وثائق إسرائيلية عن حجم الدعم بالمال والسلاح لفصائل مسلحة، وإدخال كمياتٍ كبيرة من الأدوية والأغذية عبر عناوين أبرزها “حسن الجوار”.