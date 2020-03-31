في دراسة لـ”مداد”.. “كورونا” والاقتصاد السوري – تداعيات وحلول 

أعدّ مركز دمشق للأبحاث والدراسات “مِداد” دراسة حول واقع الاقتصاد والتداعيات المحتملة في ظل الظروف الراهنة من أزمة كورونا على العالم كافة وعلى الاقتصاد السوري واقترحت الحلول في حال تلك التداعيات.

ففي مجال التداعيات على الاقتصاد السوري والحلول المقترحة بينت الدراسة أن الأزمة الحالية الناجمة عن أزمة فايروس كورونا جاءت لتزيد الطين بِلَّةً بالنسبة للاقتصاد السوري، والذي يعاني أساساً من ضغوط اقتصادية كبيرة نتيجة للحرب التي دخلت عامها العاشر، إضافة للإجراءات القسرية أحادية الجانب التي فرضتها الدول الغربية على البلاد وآخرها قانون سيزر الأمريكي، الأمر الذي أوصل مؤشرات الاقتصاد الكلي إلى مستويات غير مسبوقة من التدهور، وبالتالي فمن المتوقع أن تزيد هذه الأزمة من الضغوط الاقتصادية وسيكون لها منعكسات خطيرة على المستوى المعيشي، وخاصة إن حدث تفشٍّ كبيرٌ للفايروس في البلاد أسوة بما يحدث في الكثير من بلاد العالم، إذ من غير المتوقع أن يكون القطاع الصحي قادراً على التعامل مع مثل هذه الأزمة، وستكون تداعياته ونتائجه الاقتصادية سلبيةً جداً على الوضع الحالي.

وإدراكاً من الحكومة السورية لهذه التداعيات الكبيرة لتفشي الفايروس قامت بالعديد من الإجراءات الاستباقية (التي يعتقد الكثير من السوريين أنها مُبالغ بها مقارنة بعدد الإصابات المسجلة والمعلن عنها حتى الآن في البلاد) بدءاً بإغلاق الجامعات والمدارس، وتخفيض عدد العاملين في القطاع العام إلى الحدود الدنيا، ووصلت إلى فرض حظر جزئي على حركة المواطنين، ومن غير المستبعد أن يصل إلى الحظر الكلي للتجوال مدّة زمنية محددة في حال استدعت الضرورة ذلك.

كل هذه الإجراءات التي قامت بها الحكومة ستلقي بأعباء وتكاليف اقتصادية واجتماعية ليست بالقليلة على المجتمع السوري. ولكن مقاربة الحكومة لهذا الموضوع تنطلق من أن هذه الأزمة هي أزمة أكبر من اقتصادية؛ بل هي أزمة وجودية تمس حياة الناس، وأن التكاليف التي سَتُدفع الآن هي أقل بكثير من التكاليف والخسائر التي سيُمنى بها الاقتصاد الوطني فيما لو حدث تفشٍّ واسع للفايروس. ولنا في دول أخرى كإيطاليا وإيران وإسبانيا وحتى الولايات المتحدة الأمريكية دروس وعبر مما يحدث فيها.

التداعيات المحتملة للأزمة على الاقتصاد السوري

بينت الدراسة أنه من المتوقع أن يكون للأزمة الحالية المرتبطة بانتشار فايروس كورونا تداعيات عدة كزيادة العجز المالي في الموازنة العامة للدولة وذلك نتيجة لمجموعة من الأسباب وهي:تراجع الإيرادات الحكومية بسبب تراجع كلّ من الفائض المتحصل من مؤسسات القطاع العام الاقتصادي نتيجة لإغلاق الأسواق الخارجية والداخلية، وتراجع الرسوم الجمركية والإيرادات الضريبية، إذ ستكون الحكومة مضطرة لتخفيض حجم الرسوم والضرائب المفروضة على قطاع الأعمال نتيجة الإغلاق والظروف الاقتصادية الحادة التي يمر بها الاقتصاد الوطني والعالمي. وزيادة الإنفاق العام الحكومي وخاصة على قطاعي الصحة والخدمات الحكومية، الأمر الذي سيؤثر سلباً في باقي القطاعات الإنتاجية الأخرى، وخاصة في ظل محدودية الموارد المتاحة لمواجهة الأزمة، وصعوبة المناقلة بين بنود الموازنة كون معظم الإنفاق الحكومي هو إنفاقٌ جارٍ (رواتب وأجور).

ومن التداعيات زيادة حجم الدَّين العام نتيجة اضطرار وزارة المالية لتمويل العجز المتزايد من خارج الموازنة (تمويل بالعجز) وغالباً سيأتي من المصرف المركزي أو من القطاع المصرفي من خلال إصدار سندات خزينة.و زيادة الضغوط التضخمية بشكل كبير ومتسارع، نتيجة لتراجع سعر صرف الليرة السورية بسبب تمويل المصرف المركزي لقائمة طويلة من المستوردات الطارئة واللازمة للتصدي للأزمة الحالية. إضافة إلى ضخ كتلة نقدية كبيرة في الأسواق (التمويل بالعجز). وأخيراً زيادة الطلب على القطع الأجنبي نتيجة لتفضيل قسم كبير من المستثمرين للملاذات الآمنة في مثل هكذا حالات وخاصة الدولار الأمريكي والذهب.

يضاف إلى التداعيات السابقة حدوث نوع من الخوف في الأسواق (Panic) ينعكس على حركة سحوبات نقدية كبيرة من القطاع المصرفي بسبب تفضيل المستثمرين للكاش على الأصول المالية الأخرى كافةً.وتراجع الأسواق المالية المحلية نتيجة قيام أصحاب المحافظ المالية الكبيرة بعمليات بيع واسعة للأسهم، وجر باقي المستثمرين إلى السلوك نفسه وهو ما يعرف بسلوك القطيع. الأمر الذي قد يؤدي إلى هروب قسم كبير من هذه الرساميل وتوجهها نحو القطع الأجنبي والذهب.وتراجع حجم الصادرات المحلية بشكل دراماتيكي نتيجة لإغلاق الأسواق الخارجية، والتي هي بالأساس محدودة نتيجة للعقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد. وسيترافق ذلك بزيادة كبيرة في حجم المستوردات لتلبية الطلب الكبير لبعض السلع المتعلقة بطبيعة الأزمة (أدوية ومستلزمات طبية ومحروقات) أو نتيجة لقيام شريحة واسعة من المواطنين بتخزين كميات كبيرة من السلع، الأمر الذي ستكون له تأثيرات سلبيّة في الميزان التجاري السوري والذي يعاني بالأساس من عجز هيكلي كبير. وأيضاً تراجع حجم الحوالات المالية الواردة من الخارج (وإن كان بشكل مؤقت) وذلك لأسباب خارجية (أي من مَصدر الحوالة) نتيجة لإغلاق كثير من الدول لقطاعاتها المالية. الأمر الذي سيفرض المزيد من الضغوط المعيشيّة على شريحة واسعة من المواطنين والتي تعتمد في معيشتها على الحوالات الواردة من أقارب لها في الخارج. كما سيحرم البلد من مصدر هام من مصادر القطع الأجنبي. يضاف إلى ما سبق زيادة عمليات التهريب إلى دول الجوار نتيجة النقص الكبير في بعض السلع المرتبطة بطبيعة الأزمة (كمامات وكحول طبي وأدوية……إلخ) وخاصة إلى لبنان، وهو ما يحدث حالياً وبشكل فاضح. الأمر الذي سيزيد من ارتفاع الأسعار بشكل كبير.