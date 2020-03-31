روحاني: وضعنا أفضل من دول أخرى فيما يتعلق بانتشار كورونا

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم أن 23 محافظة إيرانية تعيش الآن أوضاعاً جيدة نسبياً فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا إن الاحصائيات والخط البياني لمنظمة الصحة العالمية يظهران أن الوضع في إيران أفضل من دول أخرى ويثبتان أن المواطنين الإيرانيين أبدوا تعاوناً واستجابوا لقرارات الحكومة والتزموا بالتوصيات الطبية.

وأعرب الرئيس الإيراني عن شكره للشعب على تعاونه المميز مع هذه اللجنة منذ الكشف عن حالات الإصابة بالفيروس داخل البلاد ما أسهم في الحد من تفشيه لافتاً إلى أن هذا الوباء يشكل اختباراً صعباً للعالم كله.

من جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ان الولايات المتحدة تمارس أشكالاً مختلفة من الإرهاب الاقتصادي والطبي ضد إيران وهذا ما يعتبر قانونياً جريمة بحق الإنسانية.

وأوضح ظريف في تغريدة اليوم أن الحظر الأميركي يعرقل إمكانية شراء إيران للدواء والمعدات وهي تعمدت إدخال حالة من الرعب بين الشركات الأوروبية المصنعة للأجهزة الطبية مشدداً على أن الوقت حان كي يضطلع المجتمع الدولي بدوره ويضغط على واشنطن لإلغاء حظرها الأحادي والجائر.

وفي سياق متصل أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن أميركا غير مؤهلة لإبداء الرأي بشأن إيران مع تواصل الإرهاب الاقتصادي والطبي الذي تمارسه ضد الشعب الإيراني.

من ناحيته قال قاسم جان بابائي مساعد وزير الصحة الإيراني في الشؤون الطبية والتعليم الطبي إن إيران تجاوزت الذروة وتتجه حالياً نحو انخفاض الإصابات بفيروس كورونا مشيراً إلى أن الخط البياني كان ثابتاً في بعض المحافظات الإيرانية لأنه تم التقيد بالتعليمات الصحية.

المصدر: سانا

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