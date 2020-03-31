مشكلات توزيع الخبز بدير الزور في طريقها للحل

منذ أيام بدأت محافظة دير الزور اعتماد طريقة توزيع الخبز على الأسر عبر المعتمدين في أحياء المدينة وقرى وبلدات الريف ، وهذا يندرج ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس “كورونا” ، ولكن هذا الأمر أظهر بعض الثغرات التي يمكن تلافيها من خلال زيادة عدد المعتمدين ضمن الأحياء لضمان وصول مادة الخبز لجميع الأسر من دون استثناء.

وفي هذا الإطار قال بسام هزاع مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ديرالزور: إن التوزيع عبر المعتمدين يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لتخفيف حالة الازدحام على الأفران وكان هناك عدد من الشكاوى من المواطنين يتعلق بمزاجية بعض المعتمدين وتأخير وصول الخبز وهذا ما أوليناه كل اهتمام ، وينصب العمل الآن على تدارك كل الشكاوى التي ترد إلينا،

ونعمل بالتنسيق مع مجلس مدينة دير الزور وضمن توجيهات المحافظة وستصل مادة الخبز إلى الأحياء من دون استثناء عبر المعتمدين والمخاتير.

وأضاف الهزاع: بلغ عدد المعتمدين في أحياء المدينة 130 معتمداً يغطون كامل الأحياء ، ويضاف لها سبعة منافذ تابعة لفرع (السورية للتجارة) تقوم بتوزيع مادة الخبز ، وعملنا على تأمين مادة الخبز للموظفين في الدوائر الحكومية حسب كتاب مسبق من الدائرة وخاصة الدوائر التي تضم أعداداً كبيرة من الموظفين في مقدمتها مديريتا التربية و الصحة.

وختم الهزاع حديثه بأنه تم تخصيص أرقام هواتف لتلقي كافة الشكاوى حول موضوع الخبز ، والمديرية على أتم الجاهزية لحل أي شكوى ليكون هناك انسيابية في عملية التوزيع.