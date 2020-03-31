مصر تحقق أعلى إيرادات في تاريخها من السياحة

أعلن البنك المركزي المصري، أن قطاع السياحة في مصر حقق أعلى إيرادات في تاريخه خلال العام الماضي 2019 لتتجاوز 13.03 مليار دولار.

وأشار البنك المركزي إلى أن هذا الرقم يفوق أعلى معدلات السياحة السابقة المحقق في 2010 والبالغ 12.5 مليار دولار، ومقابل 11.6 مليار دولار في العام 2018 بزيادة نسبتها 12.5%.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن إجمالي إيرادات السياحة المصرية خلال العام الماضي 2019 سجلت زيادة نسبتها 67%.

وتشير التقديرات إلى أن عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال العام الماضي 2019 بلغ 13.1 مليون سائح بزيادة قدرها 1.8 مليون سائح عن عام 2018 البالغ 11.3 مليون سائح وبنحو 4.8 مليون سائح عن مجمل عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال عام 2017 والذي بلغ 8.3 مليون سائح وبنحو 7.7 مليون سائح عن عام 2016 البالغ 5.4 مليون سائح وبنحو 3.8 مليون سائح عن عام 2015، لكنها تبقى أقل قليلاً من المسجلة في عام 2010 التي زار مصر فيها 14.7 مليون سائح.

وأرجع خبراء هذا التحسن المطرد في قطاع السياحة في مصر خلال العام الماضي والذي تخطت فيه الإيرادات ما تحقق في عام الذروة في 2010 وذلك طبقاً لبيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي المصري إلى بدء تنفيذ مصر لبرنامج إصلاح هيكلي شامل لقطاع السياحة في 2018 والذي أتى بثماره بشكل كبير خلال عام 2019.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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