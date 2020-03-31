مشتركو الإنترنت الخاص.. صعوبة في الدفع وتهديد بالقطع بسبب كورونا

بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا”، يواجه عدد من مشتركي الإنترنت لدى الشركات الخاصة مشكلة قطع الخدمة لعدم تسديد الرسوم، واشتكى عدد من المواطنين المشتركين في خدمات الإنترنت لدى عدد من شركات الإنترنت الخاصة في السويداء، من صعوبة الوصول لمعتمدي الدفع.

وتواصلت “تشرين” مع شركات الإنترنت الخاصة ولم يتحدث أي مسؤول في هذه الشركات بحجة أن المدراء غير موجودين بسبب إجراءات حظر التجول وتحدث بعض العاملين في الشركات وأكدوا أنه للاستفسار عن آلية الدفع في ظل الظروف الحالية، يجب الذهاب إما لأحد المصارف، والدفع فيها، أو التوجه للمركز الرئيسي للشركة، واقترحت شركات أخرى تحويل رسوم الفاتورة الشهرية عبر خدمات شركات تحويل النقود.

وأكد مدير فرع الشركة السورية للاتصالات في السويداء المهندس حازم الشوفي أن مزودات الإنترنت الخاصة لا تتبع للشركة ، ولكن المواطن يستطيع مراجعة فرع الشركة في السويداء لمتابعة مشكلته من قبل فريق /adsl/ المناوب لمتابعة شكاوي المواطنين.

وقال المشتكون: حاولنا إقناع الشركة لطرح حلول بديلة لاسيما خلال الفترة الحالية، بعد توقف وسائل النقل، مؤكدين صعوبة الوصول للمناطق التي تتواجد فيها مراكز الشركات الرئيسية، وغلاء أجور سيارات الأجرة، مؤكدين أنهم ملتزمين بإجراءات الحجر المنزلي، ومن الأفضل لهم ولغيرهم عدم الاختلاط في البنوك خوفاً من المرض، عدا عن وجود بعض المشتركين من كبار السن، والمرضى، الذين استسهلوا الدفع لدى المعتمدين بالجوار في الأوقات السابقة.

وبات الإنترنت أمراً لا يمكن الاستغناء عنه، وأشار عدد من المواطنين إلى أنه من غير المنطقي قطع خدمة الإنترنت في الوقت الذي صار يعتمد عليه لإنجاز الأعمال، ومتابعة الدراسة، والترفيه، ومتابعة القرار الحكومية في ظل الظروف الحالية، واقترح المشتكون أنه يمكن للشركات بعد انتهاء أزمة وباء فيروس “كورونا”، قطع الخدمات عن المشتركين الذين لن يسددوا الفواتير المترتبة عليهم.