بدء ضخ المياه إلى مركز مدينة الحسكة بعد قطعها من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيين

بدأت المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة الحسكة ضخ المياه إلى مركز المدينة بعد انقطاعها لأيام نتيجة إيقاف تشغيل محطة علوك من قبل قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية ومنع عمال المؤسسة من دخولها.

وبين مدير المؤسسة المهندس محمود العكلة في تصريح لمراسل سانا أنه بعد التمكن من تشغيل محطة علوك في ريف مدينة رأس العين ليلة أمس وتعبئة خزانات المياه في منطقة تل تمر تم البدء بضخ المياه باتجاه مركز مدينة الحسكة صباح اليوم وفق الكميات المعتادة مبينا أنه بعد الانتهاء من تأمين حاجة الأهالي من المياه ستستأنف عملية ضخ المياه باتجاه باقي الأحياء المحيطة بالمركز وفق برنامج التقنين السابق.

وتعمد قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الارهابية الموجودة في مدينة رأس العين وريفها على إيقاف تشغيل محطة علوك بشكل متكرر وحرمان أهالي مدينة الحسكة وريفها الغربي من مياه الشرب حيث تعد المحطة مصدر المياه الرئيسي للأهالي.

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