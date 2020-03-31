بذريعة حظر التنقل بين المناطق انخفاض عدد عمال النظافة لدى مجلس مدينة السويداء

بيّن مدير الشؤون الصحية في مجلس مدينة السويداء الدكتور عماد السلامة أن حظر التنقل بين مراكز المدن والمناطق انعكس سلباً على واقع النظافة في مدينة السويداء، نتيجة لانخفاض عدد العمال، لكون معظم العمال من خارج المدينة وفي ظل الحظر أصبح ليس بمقدورهم المجيء إلى دوامهم ، بالإضافة إلى عدم توافر وسائل نقل تؤمنهم لمكان عملهم.

وبرّر السلامة عدم ارتداء العمال للكمامات والقفازات أثناء ترحيل القمامة بعدم توافر سيولة مالية لشرائها، إضافة إلى أن نوعيتها سيئة ولا تُخدم هؤلاء العمال.

وأضاف: معظم العمال غير ملتزمين بارتداء الكمامة و القفازات وهذا بكل تأكيد له انعكاس سلبي على صحتهم ، علماً أنه سبق لنا وأن قمنا بتوجهيهم بارتدائها ولكن من دون فائدة.

ومن ناحية ثانية أشار مدير شؤون البيئة في السويداء – المهندس رفعت خضر إلى أنه بات من الضروري في ظل الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا أن تقوم مجالس المدن والبلدات في المحافظة بتطبيق قانون النظافة رقم ٤٩ لعام ٢٠٠٤ لكون هذا القانون وللأسف الشديد ما زال غير معمول به حتى الآن، فمن الملاحظ أن أكياس القمامة ترمى بشكل عشوائي وهذا يخالف القانون، بالإضافة إلى ذلك فإن ترحيلها يأتي متأخراً، مع العلم ووفق القانون المذكور يُفترض ترحيلها يومياً.

وأضاف: إن تطبيق القانون هو من مسؤولية الوحدات الإدارية في المحافظة بالتعاون مع المخاتير ولجان الأحياء. لإرشاد المواطنين وتوجيههم بضرورة رمي القمامة ضمن أكياس نايلون وفي الأوقات المحددة، مشيراً إلى أنّ التأخر بترحيل القمامة له تأثير سلبي على صحة المواطن من خلال نقل الأمرض.