وفاة شخصين باصطدام سيارة مع صهريج غاز على طريق حمص ـ تدمر
توفي شخصان وأصيب ثلاثة آخرون اليوم في حادث تصادم سيارة مع صهريج غاز على طريق حمص ـ تدمر بالقرب من مفرق الهزة.
وأوضح العميد غياث عباس عاقل مدير الدفاع المدني بحمص في تصريح لمراسلة سانا أن عناصر الدفاع المدني عملوا على إخراج سائق السيارة السياحية مع مرافقيه الذين كانوا محصورين داخلها إثر حادث التصادم مع صهريج الغاز على طريق حمص تدمر.
وبين عاقل أن الحادث أدى إلى وفاة شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بكسور وجروح متفاوتة حيث تم على الفور نقل الضحايا إلى المشفى العسكري بحمص.